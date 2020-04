F1 : Le GP du Canada reporté à son tour

C’est désormais certain, la saison 2020 de Formule 1 débutera avec plus de trois mois de retard. Alors que le coup d’envoi était prévu le 15 mars en Australie, il n’aura finalement lieu, au mieux, que le 28 juin en France, sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. En effet, après l’annulation des Grands Prix d’Australie et de Monaco, et les reports de ceux de Bahreïn, de Chine, du Vietnam, des Pays-Bas, d’Espagne et d’Azerbaïdjan, c’est celui du Canada (un pays où le coronavirus a touché 17 840 personnes et en a tué 375 à ce jour), prévu le 14 juin à Montréal, qui a été reporté par les organisateurs. « Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec des membres de la Formule 1 ainsi que des représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et des gouvernements provincial et fédéral et nous avons entendu les directives émises par les officiels de la santé. En conséquence directe avec la pandémie de COVID-19, nous nous conformons aux recommandations des experts en autorité. Nos pensées et sincères remerciements vont vers ceux et celles qui travaillent sans relâche afin de nous garder en santé, nous protéger et nous nourrir durant cette période difficile », dit un communiqué des organisateurs.

Une saison à au moins 15 Grands Prix, est-ce toujours possible ?

« En ce moment, il est primordial de concentrer tous nos efforts pour contrer la COVID-19. Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès que la situation le permettra », a réagi de son côté François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix du Canada. Dans le meilleur des cas, la saison débutera donc en France, même si cela reste très hypothétique pour le moment. Les 24 Heures du Mans, prévues le même week-end que le Grand Prix du Canada, ont par exemple été reportées, ce qui ne laisse pas augurer de très bonnes choses pour le Grand Prix de France. Les dirigeants de la F1 avaient fait savoir il y a quelques semaines qu’ils aimeraient que la saison comporte 15 à 18 courses (au lieu des 22 prévues, ce qui aurait été un record). Mais le temps tourne, les reports s’accumulent, et tenir cette promesse va devenir de plus en plus compliqué.