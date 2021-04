F1 : Le GP de Monaco avec du public ?

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco pourrait accueillir du public. Ce jeudi, la Principauté, dont le taux d'incidence du virus est retombé, ce mercredi, à 80 pour 100 000, a annoncé assouplir ses restrictions. Ces nouvelles décisions prendront effet ce lundi et doivent durer jusqu'au 2 mai. Le couvre-feu va être décalé d'une heure, et aura lieu de 21h00 à 6h00, ce qui permettra une réouverture, le soir, des restaurants, ouverts les midis, de façon contrôlée. Lors d'un point presse et dans des propos rapportés par l'AFP, le ministre d'État Pierre Dartout a ainsi notamment déclaré : « Monaco prend ses décisions au regard de sa propre situation en toute souveraineté mais également en solidarité réciproque avec la France. Il ne s'agit pas de faire du triomphalisme mais un certain nombre d'évolutions favorables se sont faites. »

Monaco accueillera trois courses automobiles cette saison

Dans son intervention, l'homme politique n'a, toutefois, pas tranché réellement la question de la venue du public lors de la prochaine course comptant pour le championnat du monde de Formule 1. En 2020, financièrement parlant, Monaco a réellement souffert de l'annulation de son Grand Prix. En effet, habituellement, ce dernier génère, en moyenne, des recettes d'environ 100 millions d'euros. Cette année, le Rocher, selon la volonté de son gouvernement, accueillera trois courses automobiles qui avaient été annulées la saison dernière. Outre le GP de F1 du 20 au 23 mai, on peut également citer le Grand Prix historique du 23 au 25 avril et le e-Prix le 8 mai. Pour le GP, diverses hypothèses seraient en discussion avec un possible accueil du public dans les gradins ou sur les terrasses et les balcons. Toujours est-il que l'hebdomadaire Monaco Hebdo avance que « le huis clos serait pour le moment écarté » et que « plusieurs scénarios sont étudiés par les autorités. Parmi eux, celui d'une jauge à 30% ou 50% semble tenir la corde. »