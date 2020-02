F1 : Le GP de Chine organisé sur deux jours fin novembre ?

Quand on reparle du Grand Prix de Chine. Alors que la course, initialement prévue le 19 avril dernier et qui devait constituer la quatrième manche du Championnat du Monde 2020 de F1, a déjà été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le pays, la FIA continue d'étudier les éventuelles solutions pour maintenir malgré tout le GP et ne pas avoir à l'annuler, option toujours plausible mais que l'instance souhaite éviter à tout prix. Et à en croire nos confrères de Motorsport, après avoir songé à décaler d'une ou deux semaines le rendez-vous d'Abu Dhabi, toujours programmé à ce jour au 29 novembre en clôture de la saison, la FIA pourrait maintenant envisager d'intercaler le GP de Chine entre les GP du Brésil (15 novembre) et d'Abu Dhabi (29 novembre), soit à la date du 22 novembre (pour la course) et de l'organiser sur deux jours. Toujours selon la même source, ce Grand Prix, en plus de contraindre la Fédération internationale à faire se disputer trois GP en trois week-ends, se tiendrait en effet sur deux jours, et non trois comme c'est habituellement le cas.

Essais libre le vendredi, qualifications et course le dimanche ?

Si cette option est retenue, le circuit de Shanghai accueillerait donc le samedi (21 novembre) les essais libres (qui ont lieu habituellement le vendredi pour les deux premiers et le samedi pour la troisième et dernière séance), tandis que les qualifications pour la course et la course auraient lieu, eux, le même jour, à savoir le dimanche (22 novembre). Pour valider cette éventualité, si jamais elle s'y tient, la FIA doit d'abord obtenir l'accord des dix écuries du paddocks. A noter que mardi, les organisateurs du GP du Vietnam, dont ce sera la première édition, avaient annoncé que l'événement, lui aussi menacé par l'épidémie du coronavirus, aurait bien lieu. Pour la Chine, il faudra encore patienter en revanche avant d'être fixé. Et de savoir s'il se déroulera sur deux jours uniquement, les 21 et 22 novembre prochains.