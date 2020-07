F1 : Le gouvernement britannique autorise les Grands Prix à Silverstone

Alors que la saison de Formule 1 a débuté dimanche en Autriche, le gouvernement britannique a donné son feu vert pour la tenue des deux Grands Prix organisés sur son sol cet été, les 2 et 9 août à Silverstone, en dispensant la Formule 1 de quarantaine à l’entrée sur son territoire. "Un certain nombre de vedettes sportives et les équipes qui les soutiennent, ainsi que des stars du cinéma et de la télévision, des réalisateurs et des producteurs seront dispensés de quarantaine, s'ils sont indispensables à la tenue des événements ou des tournages, apprend-on dans ce communiqué du Secrétariat d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et aux Sports.

"Des courses pourront se tenir les 2 et 9 août"

"Ces mesures en faveur des événements sportifs signifient qu'à Silverstone, pour les 70 ans du Grand Prix de Grande-Bretagne, des courses pourront se tenir les 2 et 9 août", poursuit le communiqué, qui précise que les personnes concernées devront "vivre et travailler dans des environnements de bulles fermées" et évidemment suivre les consignes du gouvernement britannique pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Grand Prix de Grande-Bretagne et celui du 70e anniversaire du premier Grand Prix de F1 de l’histoire pourront donc bien se dérouler à Silverstone, après les deux premiers Grands Prix en Autriche, qui ont lieu sur le circuit de Spielberg, et celui de Hongrie (19 juillet).

La F1 reconnaissante

Une nouvelle qui a ravi la Formule 1, dont les dirigeants se disent "très reconnaissants envers le gouvernement britannique et le ministre de la Culure, Oliver Dowden pour leur engagement continu et leur approche pleine de sens de cette politique. La Formule 1 apporte beaucoup au Royaume-Uni, avec 40 000 emplois liés à l’industrie du sport automobile et des milliards d’euros de revenus. En travaillant avec la Formule 1 sur cette question, le gouvernement n’a pas seulement aidé à garantir que les fans puissent profiter de la F1 cette saison, ils ont aussi protégé les emplois et les revenus."