F1 : Le double-double Autriche - Grande-Bretagne se confirme

Si la situation sanitaire le permet, il est désormais quasiment acté que Silverstone accueillera deux courses en une semaine au mois de juillet, précisément les dimanche 19 et 26. « Je suis ravi de confirmer que nous avons trouvé un accord de principe avec la F1 pour accueillir deux courses à huis clos cet été », annonce ainsi Stuart Pringle, le directeur du circuit, à la BBC. Mais il y a un os : « Ces courses seront sujettes à approbation du gouvernement, notre priorité étant la sécurité de tous et un respect strict des consignes au sujet du coronavirus. »

Pringle : « On fait tout ce qu'on peut »

En effet, le Royaume-Uni entend faire respecter une période de quarantaine de deux semaines à chaque personne arrivant de l'étranger. Comme l'Autriche doit également ouvrir la saison par une double course, le 5 puis le 12, il sera donc impossible d'enchaîner ces deux Grands Prix à Silverstone si les autorités locales n'accordent pas d'exemption, ce que l'organisation cherche justement à obtenir. A suivre, donc. Pringle conclut en remerciant les fans « qui ont montré tant de soutien, je les assure que nous sommes déterminés à faire tout ce qu'on peut pour aider la F1 à avoir lieu cet été ».