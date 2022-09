F1 : Imiter Audi n'est pas dans les plans de BMW

La Formule 1 attire de nouveau les constructeurs. Après de longues années de rumeurs, Audi fera son entrée sur la grille de départ en 2026 avec une écurie à son nom qui devrait être basée sur la structure Sauber. De son côté, Porsche a également reçu le feu vert des dirigeants du groupe Volkswagen mais son projet a du plomb dans l’aile à la suite de l’échec des négociations avec Red Bull. Toutefois, si le groupe autrichien a assuré avoir été sollicité par plusieurs marques en vue d’un partenariat, un nom ne reviendra pas. A l’occasion d’un entretien accordé au site spécialisé allemand Motorsport-Total, le patron de la branche sport automobile de BMW Andreas Roos a affirmé que le constructeur bavarois n’a aucun projet d’un retour dans une discipline à laquelle il a pris part entre 2006 et 2009. Alors que la marque à l’hélice va renouer avec l’endurance dès 2023 en Amérique du Nord avant un engagement dans le championnat du monde en 2024, elle n’est « absolument pas intéressée pour le moment » par la F1.

BMW ne voit pas d’intérêt à une arrivée en F1

Un des facteurs incitant BMW à laisser de côté la F1 pour développer son programme en endurance est le potentiel retour sur investissement. « En Formule 1, il faut beaucoup investir, et avant de pouvoir récupérer cet investissement, il faut connaître beaucoup de succès pendant très longtemps, a confié Andreas Roos. Nous sommes donc heureux du grand portefeuille de projets que nous avons actuellement dans le sport automobile. » Mais la question du transfert de technologie entre la piste et la route est également centrale et BMW assure que cela est plus facilement réalisable avec un prototype LMDh qu’avec une monoplace de Formule 1. « Nous voulons faire dériver quelque chose vers les voitures de série et le développer en commun, a ainsi affirmé Frank van Meel, PDG de la branche sport automobile du constructeur. C'est pourquoi le LMDh est clairement plus important pour nous que la Formule 1. » L’Allemagne, faute de Grand Prix au calendrier, sera donc représentée par deux constructeurs dès 2026.