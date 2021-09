F1 - Haas : Schumacher et Mazepin confirmés

La rumeur Schumacher chez Alfa



We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 23, 2021

Haas : Schumacher/Mazepin

Même s'il ne faisait pratiquement pas l'ombre d'un doute que l'Allemand et son coéquipier russe seraient reconduits dans le baquet de l'écurie américaine, cette dernière a officialisé ce jeudi queA l'aube du Grand Prix de Russie, qui se déroulera sur les terres de Mazepin, la confirmation du jeune pilote russe, plus encore que celle de Schumacher, semblait d'ores et déjà acquise, notamment au regard du contrat pluriannuel signé dès son arrivée par l'actuel avant-dernier du classement au Championnat du Monde dans la monoplace occupée il y a peu par Sébastien Grosjean.Pour l'Allemand, qui devance son coéquipier d'une place dans la hiérarchie avant cette quinzième manche de la saison, ce week-end, le suspense était légèrement plus prononcé., remplacé, lui, chez Mercedes par George Russell. Haas s'est chargé de très vite stopper tout mystère ambiant. "Nous savions que nous voulions de la continuité en 2022 et je suis heureux de le confirmer avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin qui seront avec Haas F1 Team l'année prochaine, a officialisé jeudi Günther Steiner, bien décidé à continuer de miser sur les deux jeunes pilotes en dépit de leur difficulté pour leur baptême du feu dans la catégorie reine. "L'année 2021 a offert aux deux pilotes l'opportunité d'apprendre la Formule 1, et ils ont fait beaucoup cette saison." A Alfa de se prononcer maintenant et la grille de la saison prochaine sera connue dans son intégralité.Mercedes : Hamilton/RussellRed Bull : Verstappen/PérezFerrari : Leclerc/SainzMcLaren : Norris/RicciardoAlpine : Ocon/AlonsoAlphaTauri : Gasly/TsunodaAston Martin : Stroll/VettelWilliams : Latifi/AlbonAlfa Romeo : Bottas/(Giovinazzi, Zhou, Pourchaire ?)