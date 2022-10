F1 - GP du Mexique : Sainz meilleur temps devant Leclerc

Les Ferrari frappent les premières à Mexico et la Scuderia à l'honneur pour lancer le Grand Prix du Mexique, 20eme manche de la saison d'un Championnat du Monde de F1 sans réel suspense ni enjeux véritables depuis que Max Verstappen, le 9 octobre dernier au Japon, a officiellement conservé son titre de champion du monde acquis la saison dernière. Le Néerlandais, qui peut néanmoins espérer battre le record de victoires dans une même saison dès dimanche s'il s'impose à Mexico - ce serait alors sa 14eme victoire, soit plus que tout autre pilote avant lui - a signé le 4eme temps de la 1ere séance d'essais libres de ce week-end mexicain, juste derrière son coéquipier et héros local le Mexicain Sergio Perez, qui rêve, lui, secrètement de priver le double champion du monde d'une quatrième victoire sur ses terres (à ce jour, Verstappen est le seul à avoir triomphé trois fois au Mexique). Toujours est-il que "Checo" comme le Néerlandais devront patienter avant de jouer les premiers rôles sur la piste de l'autodromo Hermanos Rodriguez.

Gasly 9eme, Ocon au repos

Car pour le moment, ce sont les Ferrari qui donnent le ton. Meilleur temps de ces EL1 avec un meilleur tour bouclé en 1'20”707, Carlos Sainz a devancé Charles Leclerc pour seulement 46 millièmes lors d'une séance marquée par deux interruptions sur drapeau rouge. Derrière les deux Red Bull, Lewis Hamilton (Mercedes), qui vit sa pire saison depuis ses débuts dans la catégorie reine et n'a plus que trois chances pour ne pas terminer l'année sans la moindre victoire - ce qui ne lui est plus arrivé depuis quinze ans - complète le Top 5. Pierre Gasly (AlphaTauri) se classe 9eme. Esteban Ocon (Alpine) n'a pas pris place au volant lors de cette première session. Le natif d'Evreux, qui avait déposé le Ballon d'Or au volant de sa monoplace tout récemment, était remplacé par le jeune pilote australien Jack Doohan.