F1 - GP du Mexique : Les réactions des pilotes après la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

Sergio Perez (MEX/Red Bull Racing) - 3eme

George Russell (GBR/Mercedes) - 4eme

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 6eme

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 8eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« Rester en tête après le premier virage m'a beaucoup aidé pour le reste de la course. Bien sûr, nous avions aussi une stratégie différente de celle des voitures qui nous entouraient (Mercedes), mais la voiture était vraiment super. Nous avons dû prendre soin de nos pneus parce que le relais sur les mediums a été très long, mais nous y sommes parvenus. C'est une année incroyable jusqu'à présent. Nous en profitons vraiment, et nous allons essayer d'aller chercher plus de victoires. »« J'étais si proche dans ce premier relais, mais je pense que la Red Bull était clairement trop rapide aujourd'hui (dimanche). En fin de compte, ils avaient peut-être la meilleure stratégie pneumatique. Je ne suis pas sûr que c'était le bon pneu, au final. J'ai pensé qu'on aurait dû partir en tendres, nous avions le pneu opposé. Ça allait dans le premier relais, mais le pneu dur n'y était pas. Félicitations à Max, c'est super d'être ici sur le podium et de séparer les deux pilotes Red Bull. »« J’ai tout donné dès le départ. J’ai attaqué très fort, mais on a fait un mauvais arrêt et l’on n’a pas réussi à faire l’undercut sur Lewis (Hamilton). Dépasser est si difficile et dès que je me suis retrouvé derrière lui, c’était vraiment difficile. J’ai dû rester en troisième position. Vu comme les dépassements étaient difficiles aujourd’hui (dimanche), j’espérais qu’on pourrait être plus proches mais ça n’a pas fonctionné. C’est bien d’être sur le podium devant ce public, même si j’aurais aimé gagner. »« Dans les premiers tours, les pneus marchaient très bien et on a réagi au fait que (Nicholas) Latifi et Lewis (Hamilton) amélioraient leurs chronos, mais quand je les ai passés, je n'avais pas de grip du tout. Le fait que Ferrari et Red Bull aient décidé de partir en tendres était une bonne information. Ils ont fait un choix que nous n'avons pas fait. Quand j'étais en tête de la course avec les mediums, je me sentais bien et j'ai demandé que l'on fasse durer ce relais. Je pense qu'il faut sortir le positif. En tant qu'équipe, on fait des progrès en ce moment. Comparé à Ferrari, on était en meilleure forme. »« Ça a été notre pire week-end pour ce qui a été de l’écart avec la tête de course. Nous avons dû faire des compromis en raison des caractéristiques et de l’altitude du circuit, et nous avons perdu en performance comparé aux autres courses. C’est dommage, je me sentais bien dans la voiture et j’attaquais, mais malheureusement nous n’avions pas beaucoup de rythme. Au moins nous avons pu terminer la course et apprendre. Il en reste deux à disputer désormais. (...) Nous savons que Red Bull est intouchable, mais Mercedes ne nous inquiète pas trop en vue d’Interlagos et d’Abu Dhabi. »« Ça fait mal. On s'attendait à être un peu plus en difficulté ici, mais on s'est retrouvé avec beaucoup de difficulté surtout du côté du moteur et ça n'a pas facilité les choses. Une minute, ça fait vraiment beaucoup. Le DRS était vraiment cassé à la fin de la Q3 et on a pu le changer pour aujourd'hui (dimanche). Niveau moteur, on n'a pas pu changer ce que l'on voulait changer, donc j'avais toujours ces problèmes-là, mais ça n'explique pas le gap. Il y avait peut-être un tout petit peu de performance dans ça, mais pas une minute sur une course. »« Je pense qu’on a limité les dégâts. J’ai pris un bon départ, on a fait de bons arrêts, de bons dépassements, j’ai attaqué fort mais on a perdu Fernando (Alonso) pour faire une double arrivée dans les points. J’ai dû gérer beaucoup de problèmes de refroidissement, c’est pour ça qu’on a perdu beaucoup de temps sur Daniel (Ricciardo) à la fin. Je ne pouvais pas attaquer, j’ai dû faire du lift and coast. (...) McLaren a marqué plus de points que nous aujourd’hui (dimanche), mais sur les deux circuits qu’il reste nous étions bons l’an dernier et la voiture de cette année devrait être supérieure à ce qu’on avait. On va tout donner car on est très proche et tout comptera. »« Nous nous sommes retrouvés à quatre secondes de la 9eme place, donc sans la pénalité, c’était des points. Il me manquait un tour. La course était bien, on est parti 14eme, on était proche du top 10, ça aurait été bien de marquer des points. C’est dommage que ce soit toujours la même histoire. Le week-end dernier, nous sommes arrivés 11eme avec la pénalité. C’est juste dommage d’être impliqué dans ces incidents. Je vais devoir changer mon approche parce que chaque week-end, il semble que ce soit à peu près la même histoire, donc je vais devoir changer quelque chose. »