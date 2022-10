F1 - GP du Mexique : Les réactions des pilotes à l'issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

George Russell (GBR/Mercedes) - 2eme

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

Sergio Perez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 7eme

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 10eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 14eme

« C'étaient de bonnes qualifications. C'était serré mais je pense que nous avons fait de bons ajustements après les EL3, le rythme était meilleur en qualifications. C'est incroyable d'être en pole ici. Bien sûr, il y a un très long chemin jusqu'au premier virage, donc je vais avoir besoin d'un bon départ. Je pense que nous avons une voiture compétitive, et c'est le plus important. »« L'écurie méritait mieux aujourd'hui (samedi). Elle a produit une monoplace vraiment excellente ce week-end, et je pense que cela témoigne de tout le travail accompli pendant si longtemps. La semaine dernière, Lewis (Hamilton) a montré ce dont la voiture était capable. Je pense que nous avions la pole entre les mains et j'ai juste fait un tour horrible, alors je m'en veux. Mais en fin de compte, on ne marque pas de points en qualifications, et je suis enthousiasmé d'être de retour en première ligne. »« Malheureusement, j’aurais pu être deuxième avec mon premier tour mais ce n’était pas assez, les Red Bull étaient trop fortes. Mais ça a été très bon, je suis très fier de l’équipe, c’est notre meilleure qualification de la saison. Cela montre que la persévérance est le meilleur moyen d’avancer, et je remercie tout le monde ici et à l’usine. Globalement, mes tours ont été bons. Le dernier tour n’était pas assez bon, il y avait plus de temps à en tirer, mais je suis content de ma position de départ. »« C’était vraiment dommage, nous avons eu un problème électrique tout au long des qualifications, avec le DRS, nous avons eu du mal avec le déploiement, des petits soucis avec le tableau de bord. C’était important de s’assurer que tout allait bien, mais j’étais assez aveugle pendant les qualifications, je n’avais pas de temps au tour de référence, pas d’informations sur l’équilibre des freins parfois, donc c’était juste très difficile. Quand je repense à mes qualifications, j’ai failli me faire éliminer en Q1 et Q2 à cause de ça, donc être 4eme n’est pas la fin du monde mais j’ai vraiment cru qu’aujourd’hui nous aurions pu nous battre pour la pole position avec ma voiture. »« On se battait un peu trop avec la voiture, j’ai failli la mettre dehors à chaque tour. Je dois dire qu’aujourd’hui, la voiture était particulièrement difficile à piloter sur les vibreurs et les bosses, ce qui signifiait qu’il était difficile de boucler un tour propre. Si j’avais réussi à mettre mes bons secteurs bout à bout, la performance aurait été là pour être dans le top 3, mais c’était impossible ou presque. La course sera difficile mais la voiture sera plus stable avec le plein. Nous verrons ce que nous pourrons faire face à Mercedes et Red Bull. »« Je suis presque sûr qu’il y a un problème sur le moteur, c’était très étrange. On perdait beaucoup de temps dans les lignes droites, et pas seulement par rapport à Red Bull et Mercedes, qui sont là depuis le début du week-end. Et ça n’était pas seulement dans les lignes droites, il y avait aussi la reprise de l’accélérateur dans les virages rapides, le moteur ne répondait pas à ce que je faisais avec l’accélérateur. Ça n’allait pas et j’espère que l’on pourra modifier ça, sinon ce sera une course très compliquée. Très honnêtement je ne sais pas, les Mercedes et les Red Bull sont bien devant ce week-end et ça ne sera pas facile. Mais si la voiture est conduisible et répond à ce que je fais, ce sera plus facile. »« Fernando (Alonso) et moi dans le top 10, ce qui est toujours notre objectif minimum, voilà qui peut être qualifié de bon résultat d’ensemble pour l’équipe lors de ces qualifications. Nous avons réussi à maximiser le potentiel de la voiture, même si je pense qu’il y avait un peu plus à aller chercher en Q3 après de solides Q1 et Q2. Néanmoins, nous sommes tous proches les uns des autres et nous sommes en lutte pour les points. Nous savons que la bataille sera rude demain. Nous devrons être au meilleur de notre forme en tant qu’équipe pour repartir avec de bons points. Mais je sais que nous sommes parés à toutes les éventualités. »« Ce n’était pas une bonne qualif, on se battait avec Valtteri (Bottas) en EL1 et là on est neuf dixièmes derrière. Malheureusement, on a des problèmes depuis ce matin, on n’a pas trouvé de solution pour la qualification. J’espère que ça se passera mieux en course. Je ne comprends pas comment on se retrouve aussi loin du peloton par rapport à d’habitude. Il faut bien se préparer, c’est une course où il y a généralement un seul arrêt aux stands, donc on va essayer de faire du mieux possible et j’espère qu’on va tenter quelque chose. »