MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2 — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Seuls Leclerc et Perez peuvent encore le priver du titre

Il a fini par mettre tout le monde d'accord. Ce samedi, c'est le Néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l'écurie Red Bull, qui a signé la pole position à l'issue de la séance de qualifications du Grand Prix du Japon de Formule 1. Sa première du côté de Suzuka, dans un Grand Prix de retour pour la toute première fois depuis la saison 2019. L'actuel leader du championnat du monde des pilotes partira donc idéalement placé ce dimanche à l'occasion de la course. De quoi forcément le ravir, dans des propos rapportés par l'AFP : ". L'important c'est d'avoir une voiture compétitive, et c'est clairement le cas." D'autant plus que le champion du monde en titre, aujourd'hui âgé de 25 ans, pourrait bel et bien officiellement conserver son titre dès ce dimanche. Pour cela, le scénario idéal sera la victoire avec le point du meilleur tour en course.Dans ces qualifications, Verstappen a devancé le Monégasque Charles Leclerc, au volant de sa Ferrari. L'écart entre les deux hommes est seulement de 1/100e de seconde. Les deux hommes formeront donc la première ligne. Si victoire il n'y a pas pour Verstappen, d'autres possibilités pourraient malgré tout lui offrir le titre. Pour cela, il devra glaner huit points de plus que Leclerc et six de plus que son propre coéquipier chez Red Bull, à savoir le Mexicain Sergio Perez.Ce dimanche, la course sera particulièrement suivie et ce Grand Prix du Japon sera même à guichets fermés, avec pas moins de 90 000 supporters attendus. Cependant, cette pole position n'est pas encore assurée à 100%. En effet, Max Verstappen se retrouve sous enquête de la direction de couse, après un mouvement non maîtrisé sur le Britannique Lando Norris (McLaren), obligé de l'éviter en sortant légèrement de la piste, pendant ces qualifications.