F1 - GP du Brésil : Perez, meilleur temps de la 1ere séance d'essais libres

Si la suite du week-end se met au diapason de la première séance d'essais libres, alors ce Grand Prix du Brésil promet énormément, surtout avec la course sprint programmée samedi à l'heure à laquelle se disputent habituellement les qualifications, logiquement décalées à vendredi soir. Ces essais libres 1 ont en effet donné lieu à une lutte terrible pour le meilleur temps. Sergio Perez est finalement sorti vainqueur de cette superbe empoignade inaugurale, mais d'un cheveu. Si le pilote mexicain de l'équipe Red Bull, passé en pneus tendres au bout de quelques tours, s'est montré le plus rapide (avec un chrono de 1'11”853) lors de cette unique séance au menu sur le circuit d'Interlagos avant la séance qualificative de vendredi soir, il n'a en effet devancé Charles Leclerc que de 4 millièmes uniquement. Troisième temps de ces EL1, le double champion du monde Max Verstappen (le jeune Néerlandais est assuré depuis le mois dernier et le Grand Prix du Japon de son deuxième sacre mondial dans la catégorie reine, et le deuxième de rang) termine lui aussi tout près de Perez lors de cette première prise de temps extrêmement serrée, dans la mesure où seulement 8 millièmes séparent pour le moment au classement les deux coéquipiers.

Hamilton, des tendres et ça repart !

Carlos Sainz (Ferrari) finit un peu plus loin, à 0”186 de Perez. Dimanche, l'Espagnol s'élancera avec une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour avoir changé de moteur. Lewis Hamilton (Mercedes), qui n'a toujours pas gagné une course cette saison, complète le Top 5 de cette première séance d'essais libres, à un millième de Sainz. Toutefois, le sextuple champion du monde britannique a longtemps flirté avec les dernières places, et ce n'est qu'après avoir chaussé des pneus tendre lui aussi qu'il a réussi une superbe remontée au classement. Pierre Gasly (AlphaTauri) réalise le 10eme temps, son futur coéquipier Esteban Ocon (Alpine), finit, lui, 13eme. Les pilotes ont maintenant rendez-vous à 20h00 pour les qualifications, à la veille de la troisième (et dernière) cours sprint de la saison.