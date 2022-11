F1 - GP du Brésil : Magnussen en pole !

Coup de poker gagnant sur le circuit d'Interlagos et première pole en carrière pour Kevin Magnussen à l'aube de son 140eme Grand Prix. Profitant du drapeau rouge provoqué par George Russell, dont la Mercedes avait fini dans le bac à graviers alors qu'il restait un peu plus de huit minutes uniquement lors de cette séance de qualification du Grand Prix du Brésil, le Danois a enfin obtenu ce dont il rêvait depuis ses débuts dans la catégorie reine. Magnussen aura donc attendu d'avoir 30 ans pour s'offrir sa première pole, la première également dans toute l'histoire de la F1 pour un pilote de son pays. Et ce à la veille des 70 ans de Gene Haas, le propriétaire de l'écurie américaine qui a célébré la pole de Magnussen comme une victoire en Grand Prix. Le héros du jour semblait pourtant déjà ravi d'être en Q3, avant de profiter de la sortie de piste de Russell pour boucler l'un de ses meilleurs tours en carrière et terminer devant tout le monde à la surprise générale lors de cette séance perturbée par la pluie.

Magnussen : "C'est incroyable !"

Après avoir été informé qu'il s'élancerait le premier samedi lors de la course sprint (la troisième et dernière de la saison), Magnussen avait d'ailleurs beaucoup de mal à dissimuler son étonnement, qui s'est toutefois vite mué en immense joie pour celui qui avait fait son retour en F1 l'été dernier après une année passée en endurance suite au départ de Nikita Mazepin. "Je ne sais que dire, l'équipe m'a mis en piste exactement au bon moment, nous étions les premiers à la sortie de la voie des stands (...) Je reviens sur le circuit après une année en dehors, c'est incroyable." Le Danois partira devant le champion du monde Max Verstappen (Red Bull) et Russell, finalement sur le podium de cette séance qualificative en dépit de cet accident qui a fait le bonheur de Magnussen. Sebastian Ocon, premier Français, s'élancera de la 6eme place sur la grille.