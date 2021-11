F1 - GP du Brésil (EL2) : Alonso plus rapide que tout le monde

Ocon dans le sillage d'Alonso

Le Grand Prix du Brésil se déroule sous une formule atypique, déjà employée cette saison cependant. Dès le vendredi, les pilotes ont disputé les trois séances de qualifications déterminant l'ordre de la grille de départ de la course sprint qui aura lieu ce samedi (à partir de 20h30, heure française). Celle-ci, longue de 100 kilomètres, attribuera des points aux trois premiers pilotes au championnat du monde.qui aura lieu ce dimanche.En tête au terme de la Q3, Lewis Hamilton s'élancera en pole position ce samedi devant son rival, Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Avant de batailler sur l'Autódromo José Carlos Pace, la séance d'essais libres 2 avait lieu ce samedi. Et contre toute attente,. Ecarté la veille de la Q1, l'Espagnol a réussi la prouesse de rouler plus vite que Max Verstappen (2eme, +0864) et Lewis Hamilton (5eme, +1.503).Les Alpine semblent en forme ce samedi. Le coéquipier d'Alonso, Esteban Ocon a pour sa part signé le 4eme chronomètre sur la piste brésilienne.. Quant à l'autre Tricolore du paddock, Pierre Gasly, il s'est classé seulement 14eme de cette séance d'essais libres alors qu'il avait bonne figure la veille, achevant la Q3 à la 5eme place. Quant au Monégasque Charles Leclerc, il a effectué 33 tours ce samedi pour finalement échouer au 9eme échelon de la hiérarchie. Le pilote Ferrari partira de la 7eme place ce samedi à Interlagos.