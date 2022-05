F1 - GP d'Espagne (EL1) : Les Ferrari aux avant-postes

Gasly dans le Top 10

Après la nouveauté du circuit de Miami il y a deux semaines, les pilotes de Formule 1 retrouvent un circuit qu'ils connaissent par cœur, celui de Barcelone, pour la sixième manche du championnat du monde. Et c'est Charles Leclerc qui a repris ses marques le plus rapidement, en remportant la séance d'essais libres ce vendredi.. La plupart des écuries ont profité du retour en Europe pour apporter des améliorations à leurs monoplaces après les premières courses qui se sont déroulées aux quatre coins du monde, et cela a visiblement porté ses fruits pour la Scuderia (qui a changé d'ailerons avants), même si ce n'est pas elle qui était le plus à plaindre, Charles Leclerc étant actuellement en tête du championnat du monde et Carlos Sainz cinquième.Le champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui pris la troisième place, à 336 millièmes du Monégasque, sur des pneus softs et avec un nouveau nez sur sa monoplace. Il est suivi par George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui dispose d'une nouvelle boite de vitesses ce week-end (mais il n'écopera pas de pénalité).Les deux Français, Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) finissent quant à eux respectivement huitième et onzième. A noter la dernière place occupée par l'Estonien Juri Vips (21 ans), pilote de Formule 2, qui a pris le baquet de Sergio Perez pour cette séance. La deuxième séance débutera à 17h00.