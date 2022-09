F1 - GP des Pays-Bas (essais libres 1) : Russell signe le meilleur temps devant Hamilton

Verstappen est tombé en panne

Ce n'était pas vraiment le résultat attendu. En effet, ce vendredi, du côté de Zandvoort et à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, c'est le Britannique George Russell, pensionnaire de l'écurie Mercedes, qui s'est montré le plus rapide et a donc signé le meilleur temps.et avec une avance d'un total de deux dixièmes. Une réelle surprise que ce duo de tête. En effet, les deux écuries attendues pour l'occasion, en haut de l'affiche, étaient alors Red Bull ou bien même Ferrari. Ces deux dernières ont donc terminé davantage en retrait. C'est la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr qui a pris la troisième place du jour, à quatre dixièmes de la monoplace la plus rapide.Quant au Top 5, il a été complété par les deux McLaren. Celle du Britannique Lando Norris terminant devant celle de l'Australien Daniel Ricciardo. Quant à la deuxième Ferrari, celle du Monégasque Charles Leclerc, elle est sixième et devant une première Red Bull, à savoir celle du Mexicain Sergio Perez, septième.après seulement sept tours effectués en piste par le principal intéressé. Un fait qui a alors, à ce moment-là, obligé la direction de la course à sortir, tout bonnement, le drapeau rouge. En ce qui concerne les Français, Esteban Ocon, au volant de sa Alpine, signe le neuvième temps du jour. Quant à Pierre Gasly, pensionnaire de l'écurie AlphaTauri, il termine à la quatorzième place, à quelques heures seulement de la deuxième séance d'essais libres.