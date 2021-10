F1 - GP des Etats-Unis : Vettel va être pénalisé au départ

Il n'y échappera pas. A l'occasion du Grand Prix de Formule 1 des Etats-Unis, qui se déroulera ce dimanche et qui compte évidemment pour le championnat du monde de la spécialité, l'Allemand Sebastian Vettel, au volant de sa Aston Martin, partira avec une pénalité de grille. En effet, le quadruple champion du monde de Formule 1, a changé de moteur, et ce au-delà des quotas autorisés. C'est le principal intéressé lui-même qui en a fait l'annonce officielle, pas plus tard que ce jeudi. Présent, à cette occasion, en conférence de presse, Vettel a ainsi notamment déclaré, à ce sujet et dans des propos rapportés par l'AFP : « Nous allons avoir un week-end difficile, nous allons changer le moteur et donc nous allons avoir une pénalité de place sur la grille. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire à partir de là où nous partirons. Je crois que nous pouvons rester forts ici. On peut dépasser ici, il me semble que c'est un bon endroit pour faire ce changement. J'espère que nous parviendrons à revenir dans la bagarre. »

Verstappen, Hamilton et Bottas déjà sanctionnés cette saison

Ce n'est évidemment pas la première fois que ce type de pénalité est reçue par un pilote, et notamment depuis le début de cette saison 2021. En effet, avant l'Allemand, on peut notamment citer les deux plus gros rivaux au titre de cette année. Tout d'abord, le Néerlandais Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, du côté de la Russie, puis ce fut ensuite le Britannique Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes, il y a seulement deux semaines de cela, du côté de la Turquie. De son côté, le Finlandais Valtteri Bottas, au volant de sa Mercedes, a également écopé de la même pénalité, du côté de l'Italie. Ces trois pilotes précédemment cités avaient ainsi été pénalisés, en raison de l'utilisation d'un quatrième moteur sur leur monoplace.