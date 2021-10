F1 - GP des Etats-Unis (EL1) : Bottas meilleur temps, doublé Mercedes pour commencer

Frayeur pour Alonso



⬇️ @MercedesAMGF1 led the way in FP1

There was almost a second between Lewis Hamilton in P2 and Max Verstappen in P3#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/na8rRqRiKm



— Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Un doublé Mercedes pour commencer. Les Flèches d'Argent ont démarré fort le Grand Prix des Etats-Unis, 17eme manche de la saison.Le Finlandais, qui quittera Mercedes la saison prochaine pour le volant de l'écurie Alfa Romeo, a tourné plus vite que son coéquipier Lewis Hamilton, relégué à 45 millièmes de Bottas., nettement dominateurs. Le Néerlandais repassé en tête du classement du Championnat du monde à Istanbul a ainsi terminé cette première prise de temps à 9 dixièmes de celui qui s'était imposé sur ce même circuit il y a deux ans mais sera pénalisé d'au moins cinq places dimanche sur la grille pour avoir changé de moteur pour la sixième fois de la saison.En dépit d'une séance pas de tout repos pour les deux Ferrari, Charles Leclerc, malgré un tête à queue, et Carlos Sainz complètent ce premier Top 5, juste devant Pierre Gasly (AlphaTauri). Premier Français, le Rouennais, décidément très solide, démarre fort lui aussi ce week-end texan. Esteban Ocon (Alpine), seulement douzième, ne peut pas en dire autant. Son coéquipier Fernando Alonso ne gardera pas un très bon souvenir lui non plus de cette première séance d'essais libres. Quinzième temps, le double champion du monde espagnol s'est retrouvé immobilisé d'entrée en bout de la ligne droite de retour, et le liquide qui s'est échappé de sa monoplace, visiblement victime d'un problème hydraulique, n'annonçait rien de bon pour la suite de son week-end. L'unique bonne nouvelle pour Alonso et son équipe, c'est qu'il n'a pas eu besoin de changer de moteur. En tout cas pour le moment...