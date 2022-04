That's eight points in the bag for the Dutchman and a P1 start for Sunday's Grand Prix! 👊#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/1cmrIrQ6ys



— Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Les Mercedes encore à la traîne

Première course sprint de la saison et première victoire dans l'exercice pour le champion du monde en titre Max Verstappen, qui s'élancera dans la peau de poleman dimanche lors du Grand Prix.. La course était lancée, pas pour longtemps puisque Guanyu Zhou a provoqué un drapeau jaune dès le premier tour. Un contact roue contre roue avec l’AlphaTauri de Pierre Gasly qui lui a été fatal. La voiture de sécurité est intervenue pour trois tours avant que la course ne soit relancée par le pilote Ferrari, alors en tête. Le Monégasque a tenu son rang avec solidité, prenant progressivement son envol sur le peloton mais pas sur Max Verstappen, relégué en moyenne à un peu plus d’une seconde.MAX VERSTAPPEN WINS!! 🦁. En patronne, la Red Bull marquée du numéro 1 l’a emporté, offrant ainsi à son propriétaire huit points précieux avant la course de dimanche. Charles Leclerc termine deuxième tandis que Sergio Pérez, équipier du pilote néerlandais, confirme sa belle remontée en complétant le podium. Le Mexicain parti en septième position devance l’autre Ferrari, de Carlos Sainz Jr, qui pourra se satisfaire d'avoir fait un bond de six places. Suivent Lando Norris (5eme, 4 points), Daniel Ricciardo (6eme, 3 points), Valtteri Bottas (7eme, 2 points) et Kevin Magnussen (8eme, un point). Comme depuis le début de la saison, les Mercedes n’ont pas été en mesure de se battre à l’avant. George Russell prend la 10eme place, Lewis Hamilton, la 14eme.