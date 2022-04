QUALIFYING CLASSIFICATION 🔎qui vient tout juste de prolonger son contrat chez Ferrari, qui a désespéré les tifosi en tapant dans le mur et provoquant le deuxième drapeau rouge, pendant une dizaine de minutes à nouveau. Au même moment, la pluie a fait son apparition, si bien qu'à la reprise, personne n'a réussi à améliorer son chrono et Lewis Hamilton (13eme) et George Russell (11eme) se sont retrouvés éliminés ! C'est d'ailleurs la première fois depuis le GP du Japon en 2012 qu'aucune Mercedes n'était présente en Q3. Une Q3 qui a cette fois vu Kevin Magnussen partir dans le décor, ce qui a conduit à un drapeau rouge, même s'il a pu repartir. Puis c'est Valtteri Bottas qui a connu une sortie de piste et provoqué un nouvel arrêt de la séance, alors qu'il restait 2'58. Max Verstappen était alors en tête, et lorsque la qualification a repris, personne n'est parvenu à le dépasser. A 38 secondes de la fin, Lando Norris a provoqué le dernier drapeau rouge, mais cette fois la séance a été définitivement arrêtée. Le champion du monde partira donc samedi devant Charles Leclerc, Lando Norris et Kevin Magnussen. Les deux Mercedes seront loin et les deux Français encore plus (Gasly 17eme et Ocon 19eme), mais l'avantage de la course sprint est de permettre à ceux qui ont raté leur qualification de remonter au classement pour avoir une meilleure place sur la grille dimanche ! Tous les espoirs sont donc permis.