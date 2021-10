Verstappen seulement cinquième, la pluie annoncée



Avec son nouveau moteur, Lewis Hamilton (Mercedes) carbure à plein régime. Déjà meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, en fin de matinée, peu de temps après avoir changé son unité de puissance pour la quatrième fois de la saison,Hamilton, intouchable, a d'ailleurs de nouveau battu le record de la piste, qui datait de 2005 et était la propriété du Colombien Juan Pablo Montoya. Le septuple champion du monde avait amélioré le temps du Colombien à l'occasion des EL1. Toujours aussi facile sur ce circuit qui a assurément gagné en adhérence par rapport à l'année dernière mais ne se montre pas beaucoup plus clément en revanche envers les pneus des pilotes,, avec un temps de 1'23”804, contre 1'24”178 en fin de matinée. Tandis que son coéquipier finlandais Valtteri Bottas se classe troisième de la séance, à quatre dixièmes, Charles Leclerc (Ferrari), 3eme des EL1, s'intercale (2eme) entre les deux Mercedes.Si Hamilton a confirmé, ce n'est pas le cas en revanche de son rival Max Verstappen (Red Bull)., même si cela s'est joué à un dixième. Plus bas dans le classement, Sebastian Ocon (Alpine, 8eme), resté bloqué sur la grille au moment de la procédure de départ, et Fernando Gasly (AlphaTauri, 9eme) finissent de nouveau tous les deux dans le Top 10, quelques rangs derrière Carlos Sainz (Ferrari), qui ne travaille pas sur le même programme que les autres pilotes. Pour avoir changé plusieurs pièces sur sa monoplace à Istanbul, l'Espagnol sait en effet déjà qu'il s'élancera en fond de grille dimanche. Cela pourrait être également le cas d'Hamilton.Et l'équipe chère à Toto Wolff pourrait ne pas avoir d'autre choix que de changer d'autre pièce que le simple moteur. A suivre...