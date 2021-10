F1 - GP de Turquie : Hamilton change de moteur et reculera de dix places sur la grille !

Dix places de pénalité pour Hamilton sur la grille de départ en Turquie. Vainqueur l'année dernière à Istanbul, Lewis Hamilton (Mercedes) aura probablement du mal à faire le doublé. Comme il fallait s'y attendre, le Britannique repassé devant son rival Max Verstappen (Red Bull) au prix de sa centième victoire en GP, il y a quinze jours en Russie, a décidé de ne pas attendre une manche de plus pour changer de moteur. Mercedes et son chef de file hésitaient entre le week-end du Grand Prix de Turquie et celui des Etats-Unis, fin octobre, pour équipier la monoplace frappée du numéro 44 d'un quatrième élément de puissance.

Finalement, c'est sur ce circuit d'Istanbul, où il est plus facile de doubler qu'à Austin, que la Flèche d'Argent chère au septuple champion du monde sera dotée d'un nouveau moteur, et ce pour la quatrième fois de la saison (le premier moteur d'Hamilton avait été utilisé durant les cinq premiers Grand Prix, le moteur 2 lui avait, lui, été monté en Azerbaïdjan, tandis que le moteur 3 datait du GP de Belgique, le 29 août dernier). Un changement qui vaudra au Britannique dix places de pénalité au moins sur la grille de départ de la course, dimanche.

Un autre changement de pièce et Hamilton reculera encore sur la grille

UPDATE: @LewisHamilton has taken a new Internal Combustion Engine for this event - his fourth ICE of the season.

He will take a grid penalty for Sunday's #TurkishGP. pic.twitter.com/xpIdnZkKpU



— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 8, 2021





Si Hamilton signe la pole position samedi lors des qualifications, il s'élancera donc de la onzième position. A moins que Mercedes ne procède à un autre changement de pièce d'ici dimanche. Pour le moment, alors que l'on pouvait penser que le turbo de la monoplace serait changé lui aussi, ce n'est pas le cas. Hamilton va bien utiliser un quatrième jeu d'échappement à Istanbul ce week-end, mais le règlement l'y autorise. En revanche, s'il décide de changer une autre pièce d'ici dimanche, il reculera davantage sur la grille, sachant qu'au-delà de la 15eme place, et ce quel que soit le nombre de pièces changées, il n'aura pas d'autre choix que de partir de la dernière place sur la grille. Difficile d'imaginer dans ces conditions que le pilote en passe d'aller peut-être décrocher un huitième sacre mondial (le cinquième de rang) réussir à bisser à Istanbul. A moins d'un exploit.