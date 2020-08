F1 - GP de Toscane : Près de 3000 spectateurs sont attendus

Le public s'apprête à effectuer son grand retour en Formule 1. En effet, à l'occasion du Grand Prix de Toscane, près de 3000 personnes sont attendues au Mugello, du 11 au 13 septembre prochains, afin de prendre place en tribunes. Un circuit dont le propriétaire n'est autre que l'écurie Ferrari elle-même. Cette nouvelle a été officialisée, ce week-end, par les organisateurs. Dans leur annonce, ces derniers précisent ainsi également qu'en fait, 2880 personnes sont attendues. 1000 prendront place dans la tribune centrale, 1000 autres dans les gradins Materassi, alors que 880 membres des différents clubs de la Scuderia Ferrari se retrouveront dans la tribune 58. A cette occasion, Ferrari disputera alors le 1000eme Grand Prix de son histoire dans la discipline.

Après les 3000 personnes en Toscane, 30000 sont attendues en Russie

Après le début de saison 2020 plus que compliqué de ses deux pilotes, à savoir le Monégasque Charles Leclerc ainsi que l'Allemand Sebastian Vettel, difficile d'imaginer que ce week-end de course sera synonyme de fête pour la Scuderia. Ce dimanche encore, à l'occasion du Grand Prix de Belgique remporté par l'inévitable Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), Vettel n'a pas pu faire mieux que 13eme, tandis que Leclerc le suit de près, à la 14eme place finale. La billetterie de ce Grand Prix de Toscane ouvrira ses portes à compter du 1er septembre prochain. Par la suite, l'ensemble du paddock prendra notamment la direction de la Russie, fin septembre, où là aussi, les fans sont attendus, et cette fois en nombre. Une annonce qui date déjà de plusieurs semaines. Cette fois, ils ne seront pas 3000 à être autorisés à assister à la course, mais bel et bien 30 000.