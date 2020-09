F1 - GP de Toscane - EL1 : Bottas en tête, Leclerc sur le podium

Le réveil des Ferrari ?

Décidément, le patron des essais libres 1, c'est bien Valtteri Bottas.Au Mugello, pour le GP de Toscane, Bottas a réalisé un tour en 1'17"879 avec des pneus tendres, soit le meilleur temps réalisé sur ce circuit situé au nord de Florence. Jusque-là, c'est Rubens Barrichello au volant d'une Ferrari qui détenait ce record depuis 2004, avec un chrono de 1'18"704. Pour autant, si beaucoup de pilotes découvraient le circuit, Bottas et quatre autres pilotes (Grosjean, Vettel, Ricciardo et Pérez) avaient déjà effectué des tests au Mugello en 2012. Un petit avantage qui a peut-être aidé le pilote Mercedes pour s'illustrer.Une petite sensation ce vendredi matin au GP de Toscane, alors que les Ferrari, parées d'un rouge plus sombre en hommage à la première « rossa », sont dans le dur cette saison.Une chose est sûre, Sebastien Vettel, son coéquipier, a lui fini beaucoup plus loin, 13eme à 1"388. Derrière le trio de tête, on retrouve Lewis Hamilton (Mercedes) à 0"530 et Pierre Gasly (AlphaTauri) à 0"797. Le vainqueur du GP d'Italie dimanche dernier a devancé un autre Français, Esteban Ocon (Renault), 6eme à 0"926, alors que Romain Grosjean (Haas) est 12eme, à 1"345.