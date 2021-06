F1 - GP de Styrie : Verstappen meilleur temps des EL1 devant Gasly et Hamilton

Les Ferrari encore à la traîne

Max Verstappen (Red Bull) sur sa lancée. Vainqueur la semaine dernière au Castellet, où il avait dépassé sur le fil Lewis Hamilton pour remporter le Grand Prix de France,Sur les terres de son écurie,Le héros du week-end dernier a bouclé son meilleur tour de la séance en 1'05”910.du septuple champion du monde Lewis Hamilton, relégué vendredi midi à 42 dixièmes de celui qui le devance de nouveau au classement depuis dimanche dernier, et Valtteri Bottas, quatrième temps seulement de cette première séance alors que le Finlandais avait pris l'habitude depuis le début de saison de démarrer fort.Les deux Alpine du Français Sebastian Ocon, 7eme, et de Fernando Alonso (6eme), suivent ensuite. Et il faut descendre plus bas pour trouver trace des deux Ferrari deMc Laren n'a pas été à la fête non plus lors de cette première prise de temps - Daniel Ricciardo doit se contenter de la 12eme place, Lando Norris, de la 16eme) - et une nouvelle fois, le Russe Nikita Mazepin ferme la marche, à plus de deux secondes du meilleur temps.