Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« On ne sait jamais comment ça va se terminer, mais tout du long j'ai senti que l'équilibre de la voiture était bon. C'était bien de pouvoir gérer les pneus depuis le début, ils étaient un peu fatigués mais ça a bien fonctionné pour nous. Tout cela est très positif, mais il faudra prouver encore la semaine prochaine, regarder ce qu'on peut faire de mieux. J'attends avec impatience le prochain Grand Prix. Tout est bien, il faut continuer de travailler, attaquer, je suis sûr que Sergio Pérez et moi, nous pourrons faire encore du bon travail le week-end prochain. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Aujourd'hui (dimanche), la victoire n'était pas possible. Bien sûr, j'ai essayé de me maintenir au contact mais il a tout de suite pris de l'avance, et dans le deuxième relais c'était encore pire. Il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est un gros défi. J'ai pu limiter les dégâts avec ce point du meilleur tour. Nous sommes derrière au classement, ils ont tellement de rythme depuis plusieurs courses, on ne peut pas rivaliser pour le moment. On fait tout ce qu'on peut, il faut qu'on arrive à élever notre niveau global. Mais il n'y avait pas mieux à faire que deuxième et troisième aujourd'hui (dimanche). »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Au vu de ma position de départ, finir à la 3eme place était le meilleur résultat possible aujourd’hui (dimanche). Il a été beaucoup question de limiter les dégâts et on va devoir le refaire dès la semaine prochaine. Sur la fin, Sergio Pérez s’est nettement rapproché et il n’y avait plus beaucoup de marge. Je suis heureux d’avoir pu défendre cette troisième place. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« Je pense que faire un deuxième arrêt était la bonne chose à tenter après le premier arrêt trop lent qui m’a fait perdre la place sur le podium. Il y avait beaucoup de voitures et nous pensions pouvoir réduire l’écart rapidement, mais malheureusement cela n’a pas payé. Il s’en est fallu pour un seul tour car j’étais dans la boîte de vitesses de Valtteri Bottas au dernier tour. Un peu dommage. C’était la malchance aujourd’hui (dimanche) avec cet arrêt. Les gars ont été incroyables toute l’année, mais aujourd’hui (dimanche) cela nous a coûté un podium. Mais nous sommes une équipe, nous reviendrons plus forts. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 5eme

« Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus. Une course simple et solitaire pour moi. Vous voulez toujours plus jusqu’à ce que vous êtes premier. Un jour comme aujourd’hui (dimanche) montre qu’en qualification vous savez où vous devez être. Je conduis bien. Nous extrayons tout de la voiture. En course, vous luttez plus que vous ne poussez aux limites. J’espère que nous pourrons trouver une seconde la semaine prochaine et être beaucoup plus compétitifs. Les Ferrari étaient très rapides aussi et la semaine prochaine, elles peuvent être beaucoup plus menaçantes si elles partent avec une bonne position et n’ont pas d’incidents. Je me souviens que l’année dernière, si nous avions une 5eme place, c’était comme une victoire ! Mais je suppose que chaque fois que vous arrivez à cette position et que vous vous y sentez à l’aise, vous voulez toujours un peu plus. C’est donc ennuyeux parce que les leaders avaient tellement d’avance aujourd’hui (dimanche).

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 14eme

« C’était un week-end riche en défis. Aujourd’hui (dimanche), nous étions dans une position difficile au départ et toute remontée s’annonçait compliquée. Nous n’avons tout simplement pas pu suivre le groupe devant nous, où les batailles offraient certaines opportunités. Nous courrons à nouveau en Autriche la semaine prochaine et nous essaierons des choses différentes pour trouver des solutions. Nous avons plusieurs options et j’ai déjà hâte d’être au week-end prochain. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Abandon

« C'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir faire la course. On avait fait un super week-end jusqu'à aujourd'hui (dimanche). Ça n'avait pas été simple pourtant, on n'avait pas pu faire la deuxième séance d’essais libres mais on s'en était bien sorti en qualifications. En regardant ce qu'il se passe aujourd'hui (dimanche), derrière Lando Norris il y avait la place de se bagarrer pour des gros points mais malheureusement on n'a pas fait plus d'un virage. Ça ne sert à rien de chercher un fautif, ça ne changera pas ce qu'il s'est passé. Dans tous les cas, on n'a pas fait la course, et c'est dommage. On sait à quel point c'est important de marquer à toutes les courses surtout quand la performance est présente. On a fait tout ce qu'on devait faire jusqu'à la course, il faudra retenir le positif et améliorer encore les choses le week-end prochain pour aller chercher les points. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, site officiel Alpine F1 Team, Sky Sports