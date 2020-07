F1 - GP de Styrie : Cinq places de pénalité à l'encontre de Giovinazzi

Alfa Romeo were forced to change the gearbox of his C39#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/3pTGrEm6hW

Hamilton partira en pole position

Le Français Romain Grosjean, pensionnaire de l'écurie Haas, ne partira finalement pas 20eme et dernier sur la grille de départ, ce dimanche après-midi. En effet, à l'occasion du Grand Prix de Styrie, comptant pour le championnat du monde de Formule 1, c'est finalement l'Italien Antonio Giovinazzi qui a hérité de cette position. En effet, le pilote de l'écurie Alfa Roméo Racing vient d'écoper de cinq places de pénalité. La raison ? Un changement bien trop prématuré de boîte de vitesses. Un changement, intervenu bien trop tôt par rapport au délai réglementaire portant sur six courses d'affilée, et effectué à la suite d'un accident survenu pendant les qualifications de ce samedi après-midi, sous la forme d'une sortie de piste en toute fin de Q1.Une situation qui ne change pas grand-chose, au final, pour le principal intéressé, qui passe décidément un mauvais week-end et qui n'avait pris que la 19eme et avant-dernière place de ces qualifications. Ce dimanche, à partir de 15h10, aura lieu le départ du Grand Prix de Styrie, sur le Red Bull Ring de Spielberg en Autriche. C'est le Britannique Lewis Hamilton, pilote chez Mercedes, qui partira en pole position.