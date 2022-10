F1 - GP de Singapour : Russell partira de la voie des stands

Changement au niveau de la grille de départ du Grand Prix de Singapour de Formule 1. En effet, initialement onzième, le Britannique George Russell partira finalement depuis la voie des stands, ce dimanche. Le pilote a été pénalisé, en raison d'un changement de moteur non réglementaire effectué sur sa Mercedes. C'est après une qualification manquée, ce samedi, que l'écurie britannique avait alors décidé d'effectuer cette installation de nouvelles pièces moteur sur la monoplace de Russell. En sachant que par saison, il y a un quota précis à respecter à ce sujet. Et ce quota a donc été dépassé concernant Mercedes. De plus, c'est sous régime de "parc fermé" que ces mêmes changements ont ainsi été effectués. A ce moment-là, la règle veut que les écuries ne touchent alors plus à leurs monoplaces, sauf en cas d'autorisation. Mais cette autorisation, Mercedes ne l'avait donc pas.

Leclerc partira en pole position

Pour sa toute première saison chez Mercedes, le Britannique George Russell, aujourd'hui âgé de 24 ans, occupe actuellement la quatrième place du classement général du championnat du monde de Formule 1, avec un retard d'un total de 132 points sur l'actuel leader de ce même championnat du monde, à savoir le champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l'écurie Red Bull. Russell fait mieux que son coéquipier et compatriote Lewis Hamilton, sixième et septuple champion du monde de la spécialité. Le Grand Prix de Singapour de Formule 1 s'élancera à partir de 14h00 heure française. C'est le Monégasque Charles Leclerc, pensionnaire de l'écurie Ferrari, qui partira alors en pole position, pour cette 17eme des 22 manches du championnat du monde de la discipline. Verstappen, qui possède 116 points d'avance sur Leclerc, partira en huitième position sur cette même grille de départ.