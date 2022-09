F1 - GP de Singapour (EL1 ) : Hamilton arrache le meilleur temps

Max Verstappen fête ce vendredi ses 25 ans, et le Néerlandais pourrait bien s'offrir un merveilleux cadeau dimanche à Singapour en conservant son titre de champion du monde de Formule 1. C'est mathématiquement possible pour le pilote Red Bull, qui devra toutefois compter sur une contre-performance de Charles Leclerc. Ce vendredi avait lieu la première séance d'essais libres, à 18h00 heure locale, et Verstappen a longtemps été en tête, avant de se faire chiper la première place par Lewis Hamilton.Aussi incroyable que cela puisse paraitre, c'est la première fois cette saison que Hamilton remporte une séance d'essais libres !Charles Leclerc, qui a dû s'arrêter quelques minutes en raison d'un problème de freins sur sa Ferrari et n'a donc effectué "que" 20 tours, a pris la troisième place à 402 millièmes du vainqueur. Côté français, Esteban Ocon (Alpine) a fini 7eme à 1"7 et Pierre Gasly (AlphaTauri) 9eme à 2"2. Cette séance a été marquée par la petite sortie de piste de George Russell (Mercedes, 5eme à 1" de Hamilton), qui a légèrement touché le mur, e(Aston Martin, 8eme à 2"1), qui avait heurté le mur un peu plus violemment avant de s'arrêter plus loin. La deuxième séance se déroulera de nuit, à partir de 21h00 heure locale (15h00 française). Lewis Hamilton parviendra-t-il à enchaîner ?