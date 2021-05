F1 - GP de Monaco (EL3) : Verstappen domine, Schumacher forfait pour les qualifs

Verstappen domine, Ocon passe à côté

Pas de séance de qualification Mick Schumacher (Haas) à Monaco ! Le pilote allemand a endommagé son châssis lors de la troisième séance d'essais libres et les mécaniciens de l'écurie américaine n'auront pas le temps de réparer avant le début de la séance, à 15h00. Nicholas Latifi (Williams) a connu la même mésaventure, mais il n'est quant à lui pas (encore ?) forfait pour cette séance. Heureusement, et c'est le plus important, les deux pilotes sont sortis indemnes de leurs accidents respectifs. Le Canadien a détruit l'avant de sa Williams en décollant sur un vibreur à 17 minutes de la fin de la séance, ce qui a provoqué un premier drapeau rouge. Puis alors que la séance a pu reprendre après quelques minutes d'interruption, le temps d'enlever la monoplace de la piste, c'est Mick Schumacher qui a perdu l'arrière de sa Haas à deux minutes de la fin de la séance. Le pilote allemand est sorti seul de sa voiture, mais la séance a été définitivement interrompue.Après Sergio Perez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) jeudi, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui a remporté la troisième séance d'essais libres, en signant l'un de ses 19 tours en 1'11"294, soit un meilleur temps que le Mexicain et que le Monégasque. Il a devancé des Ferrari décidément en grande forme : de 47 millièmes Carlos Sainz Jr et de 258 millièmes Charles Leclerc. Au total, sept pilotes se tiennent en une seconde, avec notamment Valtteri Bottas au quatrième rang et Lewis Hamilton au septième au volant de leur Mercedes. Pierre Gasly (AlphaTauri) a terminé neuvième, alors que l'autre Français en lice, Esteban Ocon (Alpine) est passée à côté de sa séance en finissant dernier à plus de deux secondes de Verstappen. Il faudra faire mieux lors de la Q1 dans un peu plus d'une heure !