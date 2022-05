F1 - GP de Miami : Sainz et Ocon critiquent la sécurité

Ils ont décidé de monter au créneau. Ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 fait escale du côté de Miami dans l'Etat de la Floride, avec un nouveau Grand Prix qui aura lieu ce dimanche soir, à partir de 21h30, heure française. Après être tous les deux sortis de piste, respectivement lors de la deuxième et lors de la troisième séance d'essais libres de ce vendredi et de ce samedi, l'Espagnol Carlos Sainz Jr, pensionnaire de l'écurie Ferrari, et le Français Esteban Ocon, pensionnaire de l'écurie Alpine, ont tous les pris la parole, pour critiquer la sécurité de la piste. Des critiques au sujet desquelles la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a ensuite réagi, se défendant. Au micro de la chaîne Sky Sports et dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe, Sainz a ainsi notamment déclaré : J'ai dit à la FIA que mon accident ne devrait pas être si dur. J'ai un peu mal au cou. »

Ocon : "L'impact a été si dur..."

Du côté d'Ocon, sa sortie de piste avait grandement endommagé le châssis de sa monoplace, ce qui l'avait ensuite empêché de prendre part aux qualifications de ce fameux Grand Prix de Miami, qui se sont déroulées ce samedi soir. Toutefois, le Français sera bel et bien de la partie pour la course de ce dimanche soir. Dans des propos également rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe, le Tricolore a ainsi notamment déclaré : « L'impact a été si dur par rapport à ce que cela aurait dû être. Nous en avons discuté avec Carlos (Sainz), avec les directeurs de course, pour dire qu'il faudrait mettre une barrière Tecpro. Mais nous n'avons pas été écoutés. Ce n'est pas acceptable. La FIA devrait faire plus d'efforts pour notre sécurité. » Si les déclarations des deux pilotes ont été entendues, en revanche, les officiels n'ont pas l'intention d'effectuer de changements, au niveau de la sécurité.