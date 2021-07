F1 - GP de Hongrie : Verstappen et Bottas se montrent

FP2 CLASSIFICATION

Verstappen agacé

Les fortes chaleurs n'ont pas perturbé Valtteri Bottas (Mercedes). Deuxième derrière Max Verstappen de la première séance d'essais libres de ce Grand Prix de Hongrie, 11eme manche de la saison, qui marque les retrouvailles entre le jeune Néerlandais et Lewis Hamilton après leur accrochage de Silverstone,Le pilote le plus rapide de la matinée a dû se contenter du troisième temps de la seconde séance du jour, à près de trois dixièmes de Bottas, quand, à 27 millièmes. Au même titre que Verstappen, qui s'est plaint à plusieurs reprises de sous-virage complexe, le Britannique n'a pas connu une séance de tout repos. Gêné lui aussi par les vibrations, le septuple champion du monde est d'ailleurs sorti de la piste à deux reprises.Hamilton a néanmoins fait mieux que limiter la casse., alors qu'Ocon était plutôt passé à côté dans la matinée (11eme). L'autre Alpine, conduite par Fernando Alonso, s'est très bien comportée elle aussi lors de ces EL2, avec le septième temps de la séance pour le double champion du monde espagnol. Il devance d'ailleurs une autre légende des paddocks Sebastian Vettel (Aston Martin), huitième. Les pilotes ont maintenant rendez-vous samedi pour la troisième séance d'essais libres, programmée avant les qualifications. Et assurément dans une atmosphère caniculaire de nouveau.