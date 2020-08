F1 - GP de Grande-Bretagne : Kvyat victime d’une violente sortie de piste

Gasly inquiet pour son coéquipier

Daniil Kvyat a vécu une énorme frayeur. A l’attaque dans le peloton au 13eme des 52 tours du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote AlphaTauri est violemment sorti de la piste au niveau du virage de Maggots, premier tournant du terrible enchaînement Maggots-Becketts-Chapel du circuit de Silverstone. Si les différents ralentis ne permettent pas de savoir exactement ce qui a pu arriver à l’AT01 du pilote russe, tout indique qu’il y a eu une rupture mécanique ou une crevaison subite d’un pneumatique. Un accident qui a provoqué une deuxième intervention de la voiture de sécurité après celle intervenue à l’issue de premier tour à la suite d’un accrochage entre Alexander Albon et Kevin Magnussen qui a laissé le Danois sur le carreau.Ayant perdu le contrôle de sa monoplace, Daniil Kvyat est allé heurter de front un mur avant de rebondir sur les rails de sécurité. Mais plus de peur que de mal pour le troisième du Grand Prix d’Allemagne 2019, qui a pu sortir par ses propres moyens de l’épave de son AlphaTauri. Passablement énervé, le Russe n’a pas hésité à repousser vertement un caméraman de la F1 présent sur place. Quelques instants après cet accident, Pierre Gasly a demandé à son équipe des nouvelles de son coéquipier. Son ingénieur a pu lui confirmer que Daniil Kvyat n’était pas blessé mais n’a pas pu communiquer sur les raisons exactes de cet accident. En effet, si c’est une faiblesse structurelle de sa monoplace, le Français pourrait devoir faire preuve de prudence pour le reste de la course.