F1 - GP de Grande-Bretagne (EL1) : Verstappen le plus rapide

Un millième entre Norris et Hamilton

Après deux semaines de pause, la saison 2021 de Formule 1 reprend ce week-end en Grande-Bretagne, devant 90 000 spectateurs à Silverstone, pour la dixième manche du championnat. Et ce week-end sera spécial, puisqu'il marquera le début d'une nouvelle formule pour les qualifications. Ainsi, une séance d'une heure se déroulera vendredi à 19h00 sous la même forme que la séance habituelle du samedi (avec Q1, Q2, Q3),s, où les trois premiers se verront attribuer trois, deux et un point pour le classement du championnat.Le week-end a commencé de façon normale, avec une séance d'essais libres d'une heure, sous un beau ciel bleu, et c'est le leader du championnat, Max Verstappen, qui a signé le meilleur temps, avec des pneus softs., devançant deux pilotes qui évoluent à domicile : Lando Norris (McLaren) de 779 millièmes en pneus médiums et Lewis Hamilton (Mercedes) de 780 millièmes en pneus softs. Leurs coéquipiers respectifs ont également terminé dans le Top 10, mais plus loin : Valtteri Bottas (Mercedes) 5eme, Sergio Perez (Red Bull) 8eme et Daniel Ricciardo (McLaren) 9eme. Les deux Français terminent juste derrière : Esteban Ocon (Alpine) 10eme et Pierre Gasly (AlphaTauri) 11eme. Déception en revanche pour George Russell (Williams), dernier de cette séance à plus de deux secondes et demie de Verstappen. Tous les pilotes vont désormais se retrouver à 19h00 pour une séance de qualifications inédite un vendredi soir !