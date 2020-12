F1 - GP de France : L'édition 2021 aura bien lieu, mais avec une jauge

Une jauge de 15 000 personnes au Castellet (Var). Après l'annulation du Grand Prix de France cette saison en raison de la pandémie de Covid-19, Eric Boullier avait juré que les fans français de F1 ne seraient pas privés deux années de suite de leur rendez-vous préféré. Même si la situation sanitaire de nouveau bien compliquée dans l'Hexagone comme ailleurs ne permet pas d'assurer aujourd'hui que Boullier et ses équipes sont à l'abri d'une nouvelle annulation en 2021, le directeur général du GP de France a annoncé mardi que l'événement aurait bien lieu de nouveau, en juin prochain (du 25 au 27 juin), de surcroît devant du public. Toutefois, compte tenu du contexte, le nombre de spectateurs sera limité au Castellet. L'organisateur a ainsi annoncé mardi qu'une jauge de 15 000 spectateurs serait mise en place, sachant qu'elle peut évoluer - ou être revue à la baisse dans le pire des cas - en fonction de l'évolution de la situation d'ici à juin prochain.

Le Grand Prix de France Historique en lever de rideau

Le Grand Prix de France Historique se tiendra en lever de rideau du Grand Prix de France de Fomule 1 2021... Toutes les informations ici👇https://t.co/ArazXXNohg

— Grand Prix de France F1 (@GPFranceF1) December 1, 2020

« Compte tenu de la situation liée au virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France – Le Castellet limitera l’accès à 15 000 spectateurs par jour répartis dans trois zones de 5 000 places chacune pour ces deux évènements. Cette limitation du nombre de spectateurs sera évolutive en fonction de l’amélioration de la situation sanitaire et des prochaines décisions du Gouvernement français », précise le communiqué, qui précise qu'en lever de rideau de ce GP de France 2021 devrait se tenir la 3eme édition du Grand Prix de France Historique, sur ce même circuit Paul Ricard du 11 au 13 juin. « Je me réjouis de collaborer avec HVM Racing en associant le Grand Prix de France Historique à notre évènement. Ce spectacle sera un réel moment de partage intergénérationnel en amont du prochain Grand Prix de France de Formule 1 », se félicite d'ores et déjà« Ce n'était pas envisageable », n'avait pas caché à l'époque l'ancien Team Manager de l'écurie McLaren. A noter que la billetterie pour ce GP de France 2021 ouvrira dès mercredi.