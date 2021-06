F1 - GP de France (EL2) : Verstappen domine les Mercedes

Max Verstappen était le plus rapide vendredi après-midi au Castellet ! Le pilote Red Bull, troisième dans la matinée derrière les deux Mercedes, a cette fois devancé Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Le Néerlandais, en pneus softs, a signé l'un de ses 21 tours en 1'32"872 (six dixièmes de mieux que Bottas lors des EL1), soit 8 millièmes de mieux que Bottas (qui était en pneus médiums) et 253 de mieux que Hamilton, qui roulait avec la voiture de son coéquipier (une habitude à ce stade de la saison, selon Mercedes). Verstappen avait pourtant abîmé son aileron avant sur les vibreurs à la sortie de "la Verrerie", qui gênent les pilotes depuis la matinée. A domicile, les Alpine brillent, avec une quatrième place pour Fernando Alonso et une sixième pour Esteban Ocon. Au total, onze pilotes sont dans la même seconde que Verstappen, et notamment les deux Ferrari et les deux AlphaTauri, Pierre Gasly prenant une belle septième place. A noter que le Français dispose d'un nouveau moteur Honda ce week-end, tout comme les Red Bull.

Perez déçoit

Le Mexicain Sergio Perez, le vainqueur du dernier Grand Prix, en Azerbaïdjan il y a deux semaines, s'est raté lors de cette deuxième séance, avec une douzième place à 1"049 de son coéquipier Verstappen.Aucun incident n'a été déploré lors de cette deuxième séance d'essais libres, hormis quelques sorties un peu larges et ces vibreurs jaunes qui en énervent plus d'un. Samedi, la troisième séance d'essais libres se déroulera entre 12h00 et 13h00, avant le début des qualifications à 15h00, où Max Verstappen visera sa deuxième pole de la saison, après celle au Grand Prix de Bahreïn en ouverture.