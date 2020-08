F1 - GP de Belgique (essais libres 2) : Au tour de Verstappen

Les Ferrari et les Haas aux abois

Max Verstappen succède à Valtteri Bottas ! Le pilote Red Bull a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, alors que le pilote Mercedes avait réussi le meilleur chrono de la première. Le Néerlandais a réussi l'un de ses 21 tours en 1'43"744, soit sept dixièmes de mieux que le Finlandais, avec des pneus soft. Il a devancé le surprenantL'Australien a arrêté sa monoplace dans la ligne droite de Kemmel, ce qui a entraîné un drapeau rouge pendant quelques minutes. A la troisième place, à 96 millièmes de Verstappen, on retrouve le champion du monde Lewis Hamilton sur sa Mercedes.Preuve de la belle forme des Renault ce vendredi après-midi (avant le problème hydraulique...),Pierre Gasly est quant à lui dixième et Romain Grosjean, toujours en difficulté sur sa Haas, avant-dernier (devant son coéquipier) après n'avoir pu effectuer que douze tours. Si les Haas sont en galère, cela ne va pas beaucoup mieux chez Ferrari, avec Charles Leclerc qui finit quinzième à plus d'une seconde et demie du leader et Sebastian Vettel dix-septième à près de deux secondes ! Il restera une dernière séance, samedi matin, pour régler tous les problèmes.