F1 - GP de Belgique (EL3) : Verstappen prend ses marques sur piste humide

Bottas et Leclerc loin

Vainqueur de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique vendredi, Max Verstappen a remis ça ce samedi midi, lors de la troisième séance, à quelques heures de disputer la séance de qualifications. Sur la piste humide de Spa-Francorchamps, avec seulement 13°c dans l'air et sous de gros nuages, le pilote néerlandais a bouclé dix tours, dont l'un en 1'56"924, soit douze secondes de plus que son chrono de la veille, mais les conditions n'étaient évidemment pas les mêmes.Son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez n'a quant à lui effectué que sept tours et a terminé à 947 millièmes, alors que le champion du monde Lewis Hamilton, qui a fait neuf tours, termine à une seconde et 72 millièmes, mais il n'a évidemment pris aucun risque.Lando Norris, sur sa McLaren, termine quatrième, devant le vainqueur du Grand Prix de Hongrie Esteban Ocon (Alpine). L'autre Français du paddock, Pierre Gasly (AlphaTauri) a pris la septième place à 2"4 de Verstappen, malgré un tête-à-queue lors de l'un de ses tours. Mais difficile de ne pas commettre d'erreur sur une piste mouillée...Rendez-vous désormais à 15h00 pour la séance de qualifications de ce Grand Prix de Belgique, douzième manche du championnat du monde de Formule 1 2021.