F1 - GP de Bahreïn : Hamilton signe sa 98eme pole position

Les Ferrari bloquées en Q2 !



🏁 TOP 10 QUALIFIERS - END OF Q3 🏁

HAM 📸

BOT

VER

ALB

PER

RIC

OCO

GAS

NOR

KVY#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/511kx1CJmU



— Formula 1 (@F1) November 28, 2020

Même déjà assuré alors que la saison n'est pas encore terminée d'un huitième sacre - soit autant que le légendaire Michael Schumacher - Lewis Hamilton n'a pas perdu pour autant son éternel appétit de victoires. Depuis le coup d'envoi du week-end bahreïni, quinzième manche de la saison, le Britannique n'avait laissé que des miettes à ses adversaires.Avec un meilleur tour bouclé en Q3 en 1'27”264,, la dixième en 2020 pour le chef de file de l'écurie Mercedes sur cette piste qui a régulièrement donné lieu à des doublés, en qualifications comme en course. Les Flèches d'Argent et Hamilton, qui n'est plus qu'à deux poles d'atteindre la barre incroyable de 100, n'ont pas dérogé à la règle du Grand Prix de Bahreïn en trustant les deux places de la première ligne, Valtteri Bottas se montrant plus rapide que Max Verstappen (Red Bull) pour un dixième.Le Néerlandais s'élancera lui aussi aux côtés de son coéquipier Alex Albon, visiblement parfaitement remis de son crash de la veille. Sergio Perez (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault), quant à eux, se sont invités en troisième ligne, juste devant, Esteban Ocon (Renault) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ayant signé respectivement les 7eme et 8eme temps. En revanche, si cette piste a un temps souri aux Ferrari, cela n'a pas été le cas samedi. Décidément bien décevantes cette saison,Charles Leclerc (12eme) comme Sebastian Vettel (11eme) se sont arrêtés en Q2. L'année dernière, les deux hommes s'étaient élancés de la première ligne sur cette même piste. Que cette période paraît bien loin déjà...