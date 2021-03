🏁 CLASSIFICATION: BAHRAIN 🏁

Si la saison 2021 ressemble à la fin de ce Grand Prix de Bahreïn, les fans de F1 vont se régaler ! Lewis Hamilton et Max Verstappen, annoncés comme les deux favoris cette année, se sont livré une magnifique bataille. Un duel qui a atteint son paroxysme au 53eme des 56 tours au programme, lorsque le Néerlandais est parvenu à doubler le Britannique. Mais il était bien au-delà des limites de la piste, avec les quatre roues à gauche du vibreur, et a laissé passer Hamilton quelques virages plus tard, sur ordre de son équipe, plutôt que d’attendre qu’une pénalité de cinq secondes tombe à la fin du Grand Prix. C’est donc Lewis Hamilton qui remporte le 96eme Grand Prix de sa carrière, au terme d’une course qui n’aura pas été un long fleuve tranquille pour lui. Parti deuxième, il a conservé sa position jusqu’au 14eme tour, où il est passé par les stands une première fois. Verstappen a attendu quatre tours supplémentaires pour s’arrêter, et est ressorti deuxième, derrière son rival. Hamilton est repassé par les stands au 29eme tour et a conservé des pneus durs, et le Néerlandais s’est arrêté lors du tour suivant, passant des pneus médiums aux durs.



Ressorti deuxième à huit secondes de Hamilton, Verstappen avait alors seize tours pour tenter de le doubler. Il s’est rapproché tour à tour et a tenté de le dépasser une première fois au 52eme tour. Même si le pilote Mercedes glissait beaucoup, il est parvenu à garder la tête, jusqu’au tour suivant, donc. Après son dépassement infructueux, Verstappen n’a plus eu d’autres occasions de doubler et doit se contenter de la deuxième place, mais cette première course s’annonce très prometteuse pour la suite ! Sur la troisième marche du podium, on retrouve Valtteri Bottas, parti troisième qui, s’il s’est fait doubler par Charles Leclerc en début de course, a repris sa position et a vécu une course sans incident. Largement en avance sur le quatrième, il a profité du dernier tour pour changer de pneus et aller signer le meilleur tour de course et donc glaner un point de plus.



Plus d'infos à venir...