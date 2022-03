F1 - GP de Bahreïn (EL2) : Verstappen succède à Gasly

Problème de "marsouinage" pour Hamilton

Max Verstappen met les points sur les i ! Le champion du monde 2021 a fait valoir son statut lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, qui s'est déroulée en nocturne, en signant le meilleur temps. Alors que Pierre Gasly, sur son AlphaTauri, avait réussi le meilleur temps de la première séance en début d'après-midi en 1'34"193, le pilote Red Bull lui a répondu dans un chrono de 1'31"936. Le champion du monde a effectué 20 tours et chaussé de pneus softs, il a effacé des tablettes Charles Leclerc (Ferrari), qui s'était retrouvé en haut de la feuille des temps pendant une vingtaine de minutes. Fernando Alonso, sur son Alpine, était ensuite passé devant le Monégasque avant la mi-séance, Carlos Sainz (Ferrari) venant s'insérer entre les deux dans la foulée.Le pilote Red Bull termine cette séance d'une heure devant les deux Ferrari, la Mercedes de George Russell et l'Alpine de Fernando Alonso, pendant que son grand rival Lewis Hamilton (Mercedes) ne pouvait faire mieux que neuvième, à un peu plus d'une seconde. Le Britannique s'est notamment plaint du phénomène de "marsouinage" (un problème de rebonds de la monoplace, apparu cette saison suite au changement du règlement aérodynamique) et de problèmes de freins., alors que ce sont les deux pilotes Williams, Nicholas Latifi et Alexander Albon, qui terminent aux deux dernières places. Contraint de renoncer à une partie de la première séance en raison d'un problème moteur, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a cette fois pu couvrir 30 tours, et a pris une belle sixième place. Une nouvelle séance d'une heure sera au programme samedi à 13h00 (heure française), avant les qualifications trois heures pus tard.