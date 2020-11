Gasly, 6eme



Si Alex Albon espère convaincre ses dirigeants de continuer de parier sur lui la saison prochaine, il va devoir s'y prendre autrement. Vendredi, lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn,, pour une addition qui devrait s'avérer aussi lourde que salée pour l'écurie autrichienne. Un crash qui n'a pas empêché Albon de signer le dixième temps deAu volant de sa Mercedes, le champion du monde déjà assuré d'un septième sacre depuis le dernier Grand-PrixUne progression d'un dixième par rapport à son temps de la matinée qui a permis au Britannique deQuatrième un peu plus tôt dans la journée,, derrière Sergio Perez (Racing Point, 4eme) et Daniel Ricciardo (Renault, 5eme). Esteban Ocon, coéquipier de l'Australien chez Renault, se classe 11eme, Romain Grosjean (Haas), 19eme). Une séance qu'oublieront également très vite les Ferrari, Sebastian Vettel ayant signé le 12eme temps uniquement. Charles Leclerc (14eme) a fait moins bien encore.Si vous avez manqué les EL1...Après le déluge de la Turquie il y a deux semaines, qui n'a pas empêché Lewis Hamilton d'être sacré champion du monde pour la septième fois, place au désert, avec le Grand Prix de Bahreïn, antépénultième course de la saison. Les premiers essais libres ont débuté à 14h00, heure locale sur le circuit de Sakhir et se sont donc déroulés de jour, ce qui ne sera pas le cas de la deuxième séance, dont le départ sera donné à 18h00, heure locale. Quelques gouttes de pluie sont tombées au début de la séance, mais cela n'a pas empêché les pilotes de rouler, la plupart avec des pneus que Pirelli prépare pour la saison 2021 (des pneus C3, pour les connaisseurs).Le pilote Mercedes a devancé de 449 millièmes son coéquipier Valtteri Bottas, qui a bloqué ses roues à plusieurs reprises en début de séance, mais a réussi à s'adapter, parvenant à signer le meilleur tour plusieurs fois. Alexander Albon (Red Bull), dont l'avenir reste incertain pour 2021, et Pierre Gasly (AlphaTauri) se sont également retrouvés en haut de la feuille des temps lors de cette séance, mais ils finissent respectivement septième et quatrième, la troisième marche du podium étant occupée par Sergio Perez (Racing Point).Sur ce circuit de Sakhir où les freins sont mis à rude épreuve, quelques pilotes sont partis en tête-à-queue, à l'instar de Romain Grosjean (Haas, 14eme de cette séance), Charles Leclerc (Ferrari, 11eme) et Max Verstappen (Red Bull, 6eme).A noter que Robert Kubica, qui remplaçait Kimi Räikkönen pour cette séance au volant de l'Alfa Romeo, qu'il n'avait plus pilotée depuis le mois d'août, a pris une belle treizième place. Roy Nissany qui, lui, remplaçait George Russell chez Williams, a fini dernier, à plus de trois secondes et demie de Lewis Hamilton.Avec A.S