F1 - GP d'Autriche : Norris commence à y prendre goût...

Ricciardo revient dans la course

"Quel super pilote ce Lando !" Voilà les mots adressés de la part de Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes W12 au moment de son dépassement sur Lando Norris à la radio, après avoir passé pas moins de vingt tours dans les roues du jeune pilote britannique de l'écurie McLaren. Des propos extrêmement flatteurs de la part du septuple champion du monde à l'encontre du jeune pousse anglais, qui l'aura fait souffrir tout le week-end de course. Parti en deuxième position derrière Max Verstappen après des qualifications extrêmement réussies, le natif de Bristol a tenu tête aux Mercedes pendant près de vingt tours avant d'écoper de cinq secondes de pénalité pour avoir poussé Sergio Pérez hors de la piste.. C'est déjà la troisième fois cette saison que Norris monte sur le podium, avec à chaque fois une troisième place finale qui lui permet d'inscrire 15 points au Championnat du monde des pilotes et de revenir de nouveau sur les talons de Sergio Pérez, quatre longueurs devant le Britannique uniquement.En plus de ce très bon week-end réalisé par Lando Norris, son coéquipier chez McLaren Daniel Ricciardo a lui aussi réalisé une très bonne affaire ce dimanche après-midi, en dépit de qualifications ratées.Il termine finalement à une très belle septième place qui permet à son écurie d'empocher six points précieux au classement des constructeurs. Où la lutte entre McLaren et Ferrari fait rage comme jamais.