F1 - GP d’Autriche : Hamilton convoqué par les commissaires

Lewis Hamilton partira-t-il bien en deuxième position sur la grille de départ du Grand Prix d’Autriche, dimanche aux côtés de son compatriote Valtteri Bottas sur le Red Bull Ring de Spielberg ? Rien n’est moins sûr, car le sextuple champion du monde va devoir aller s’expliquer auprès des commissaires. Il est en effet soupçonné de ne pas avoir ralenti alors que le drapeau jaune était déployé suite à une sortie de piste de Bottas dans le virage 4 de son dernier tour en Q3. Hamilton a poursuivi sur son rythme, et n’a certes pas réussi à battre le chrono du Finlandais, mais la faute existe tout de même et le barème est alors de trois places en moins sur la grille pour ce type d’erreur.

Mercedes domine depuis vendredi Le pilote Mercedes partirait donc cinquième, derrière Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) et Alexander Albon (Red Bull). Mais les Mercedes ont semblé tellement dominatrices depuis le début de ce week-end de reprise que cet handicap ne devrait pas être trop lourd pour Lewis Hamilton, qui rêve d’entamer la saison par une victoire, lui qui pourrait, fin 2020, égaler le record de Michael Schumacher, avec sept titres mondiaux.