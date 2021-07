F1 - GP d'Autriche (EL3) : Verstappen devant les Mercedes et Gasly

Here's how we stacked up in the final practice session#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/7YfbIDcjWJ

— Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Ocon encore derrière Alonso

Max Verstappen va arriver en pleine confiance pour la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche à 15h00 ! Le Néerlandais, leader du championnat du monde, a en effet remporté la troisième séance d'essais libres samedi midi, au lendemain de sa victoire dans la première séance. Même s'il n'est sorti des stands que pour la deuxième partie de cette séance d'une heure, le pilote Red Bull a eu le temps de signer un 1'04"591 lors de l'un de ses 15 tours, à sept minutes du terme avec des pneus softs. Il a devancé les deux pilotes Mercedes Valtteri Bottas (de 538 millièmes) et Lewis Hamilton (de 686 millièmes), qui vient de prolonger son contrat avec l'écurie allemande pour les saisons 2022 et 2023. Derrière ces cadors, on retrouve Pierre Gasly (à 689 millièmes de Verstappen), qui avait été pendant un moment en haut de la feuille des temps de ces essais libres 3, tout comme son coéquipier Yuki Tsunoda (finalement 12eme), Lando Norris (McLaren, finalement 15eme) et Charles Leclerc (Ferrari, finalement 9eme), et Antonio Giovinazzi qui a pris une belle cinquième place sur son Alfa Romeo.L'autre Français du paddock, Esteban Ocon (Alpine), a signé le 13eme chrono, à un peu plus de deux dixièmes de son coéquipier Fernando Alonso (8eme). Si les McLaren ont déçu, avec les 15eme et 16eme places, on notera la belle performance de George Russell, 14eme sur sa Williams alors que son coéquipier Nicholas Latifi a fini avant-dernier. De quoi donner envie à Mercedes de le recruter pour les deux prochaines saisons ? Aucun gros accident n'a été à signaler lors de cette troisième séance d'essais libres,Rendez-vous désormais pour les qualifications, où Verstappen visera sa quatrième pole de la saison.