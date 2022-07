F1 - GP d'Autriche : Bottas s'élancera en fond de grille dimanche

La 14eme place pour Bottas pour commencer



Le week-end commence encore bien mal pour Alfa Romeo. Alors que tout le monde au sein de l'écurie italienne a encore à l'esprit le terrible accident dont a été victime Guanyu Zhou à Silverstone, où le pilote chinois, déjà prêt à reprendre la compétition, a dû indubitablement d'être encore en vie au halo de sa voiture - le retour sur la piste n'a pas du tout celui attendu pour l'équipe la plus malheureuse du week-end précédent, en Grande-Bretagne. Le Grand Prix d'Autriche à peine lancé que Valtteri Bottas (32 ans), déjà pas verni une nouvelle fois sur le circuit britannique (victime d'un nouveau problème de fiabilité de sa monoplace, cette fois au niveau de la boîte de vitesses, l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes n'avait pu finir la course), asur les terres de Max Verstappen, meilleur temps de la première séance d'essais libres et seul séance d'essais libres de cette première journée, devant son rival monégasque Charles Leclerc. Pour avoir procédé à plusieurs changements sur son moteur avant cette unique séance programmée vendredi avant les qualifications (samedi, se déroulera une course sprint),Un coup dur pour Bottas comme pour Alfa Romeo, qui n'avait pas d'autre solution toutefois au regard du début de saison très compliqué de l'écurie de renouveler presque intégralement l'unité de puissance de la monoplace frappée du numéro #77, et de dépasser ainsi du même coup le quota autorisée. A l'aube de cette onzième manche de la saison, ce week-end à Spielberg, le huitième du classement général s'est en effet doté d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un nouveau turbo mais aussi d'une nouvelle unité de contrôle électronique. C'est bien simple :. En espérant pour Bottas que cela lui permette de retrouver les sommets dès ce GP d'Autriche, un rendez-vous qui lui réussit généralement bien.(18eme place pour Zhou). "Mais c'est plus tard aujourd'hui (vendredi) que cela comptera vraiment", a immédiatement et très justement rappelé son équipe une semaine après avoir connu un week-end cauchemardesque.