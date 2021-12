F1 - GP d’Abu Dhabi : Mazepin positif au covid et forfait

Mazepin non remplacé, Schumacher dernier

Le paddock commencer à trembler à quatre heures du départ du dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, à Abu Dhabi, qui verra le titre mondial être décerné à Max Verstappen (en pole position) ou Lewis Hamilton (deuxième sur la grille). Un cas positif au covid a en effet été détecté, et il ne s’agit pas de n’importe qui, puisque c’est le pilote de l’écurie Haas Nikita Mazepin, qui devait partir 20eme et dernier sur la grille, qui a rejoint la longue liste de cas positifs.« Je suis désolé d'annoncer que j'ai eu un test Covid positif. Je me sens parfaitement bien mais je ne pourrai pas courir aujourd'hui. Je souhaite à tous mes collègues pilotes une fin de saison fantastique et je remercie tout le monde pour son soutien », a tweeté le Russe dans la matinée.Comme le veut le règlement de la Formule 1, le pilote de réserve de l’écurie Haas, Pietro Fittipaldi, n’ayant pris part à aucune séance d’essais libres durant le week-end, il ne peut pas prétendre à disputer le Grand Prix, et Mick Schumacher sera donc le seul représentant de l’écurie américaine pour ce dernier Grand Prix de la saison. Il partira 19eme et dernier. Le protocole de la F1 étant strict, Mazepin n'a, a priori, contaminé personne d'autre, mais cela reste évidemment à confirmer et espérons qu'aucune mauvaise nouvelle n'arrive d'ici le départ, prévu à 14h00. Quoi qu'il en soit, la première saison en F1 du pilote de 22 ans se termine en eau de boudin.Contraint à l'abandon à cinq reprises, son meilleur résultat aura été une 14eme place en Azerbaïdjan. Mais il sera de nouveau titulaire la saison prochaine chez Haas.