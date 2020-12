F1 - GP d’Abu Dhabi : Hamilton toujours incertain

Dans moins de cinq jours se dérouleront les qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière course d’une saison 2020 de Formule 1 rendue très particulière par la pandémie de coronavirus. Le covid-19 a justement touché celui qui a été sacré champion du monde pour la septième fois, Lewis Hamilton, qui n’a pas pu défendre ses chances lors du Grand Prix de Sakhir dimanche et qui reste incertain pour Abu Dhabi, comme l’a confié le patron de l’écurie Mercedes Toto Wolff à Sky. « Nous attendons de savoir comment Lewis guérit. C’est la chose la plus importante, qu’il aille bien. Il a dit que ça allait un peu mieux dimanche, il pense avoir fait un grand pas. Si le test est négatif, il remontera dans sa voiture et fera, bien sûr, une course brillante. Et si le test à Abu Dhabi est positif, alors ce sera George (Russell, ndlr) dans la voiture. Il est pragmatique dans un sens, parce qu’il n’est pas à blâmer pour avoir attrapé le virus, cela peut arriver à tout le monde. Je pense qu’il serait plus heureux s’il pouvait conduire sa voiture, et ne pas avoir quelqu’un d’autre qui la pilote, mais c’est comme ça. Il est toujours revenu plus fort de ses expériences douloureuses et je n’ai pas de doute que c’est encore une étape importante dans sa progression et son développement en tant que pilote et en tant qu’être humain. »

Wolff : « Le contrat de Lewis et la performance de George, ce sont deux choses différentes "

Confiné au moins jusqu’à jeudi à Bahreïn, Lewis Hamilton a peut-être terminé sa saison le 29 novembre dernier en s’imposant lors du Grand Prix de Bahreïn, justement. Et alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, et que son remplaçant George Russell a brillé, les rumeurs vont déjà bon train. Mais Toto Wolff a tenu à y mettre fin : « Le contrat de Lewis et la performance de George, ce sont deux choses différentes. Lewis est dans l’équipe depuis huit ans, nous avons eu de grands succès, c’est un membre de l’équipe et aucun des événements de ce week-end n’interférera ou ne changera nos négociations. » Les négociations vont donc se poursuivre dès que Lewis Hamilton sera guéri.