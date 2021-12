F1 - GP d'Abu Dhabi (EL3) : Hamilton bisse, devant Verstappen

Les AlphaTauri encore à l'honneur



FP3 CLASSIFICATION (60/60 mins)

Just 0.214s separate Hamilton and Verstappen heading into qualifying 👀



#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5DXfhzIypZ



— Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Avantage Lewis Hamilton (Mercedes).au lendemain de la deuxième, vendredi, qui avait déjà vu le pilote sept fois vainqueur du classement général final tourner plus vite dans son meilleur tour sur la piste du circuit Yas Marina que le Néerlandais. Tout sauf un détail avant la séance qualificative de ce GP d'Abu Dhabi qui livrera dimanche le nouveau ou toujours champion du monde sachant que lors des six dernières éditions de l'épreuve, le poleman s'est à chaque fois imposé le lendemain lors de la course.avec le même nombre de points (269,5).Comme souvent,Suivent ensuite la McLaren de Lando Noris et les deux AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, encore premier Français (7eme) de cette séance. Les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc se classent en queue de ce Top 10, avec uniquement Daniel Ricciardo McLaren pour venir s'intercaler entre les deux monoplaces de la Scuderia. Sur l'une des deux Alpine, Esteban Ocon signe le 12eme temps, quand son illustre coéquipier Fernando Alonso, qui avait attaqué fort ce dernier week-end, doit se contenter du 15eme chrono, juste devant Sebastian Vettel. Sans surprise, les deux Hass de Mick Schumacher et Nikita Mazepin terminent de nouveaux aux deux dernières places de cette dernière séance d'essais libres de la saison.