F1 - GP d'Abu Dhabi : Bottas prendra le départ... malade !

Valtteri Bottas sera bien présent au volant de sa Mercedes sur la grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi, ce dimanche après-midi sur le circuit de Yas Marina. Pourtant, le pilote finlandais n'est pas au mieux de sa forme, à l'entendre. Après une séance de qualifications qui l'a vu signer samedi le deuxième temps derrière son coéquipier champion du Monde Lewis Hamilton, Bottas a révélé qu'il souffrait d'un virus depuis le début de la semaine et qu'il n'était toujours pas guéri. « Je suis assez malade cette semaine, depuis lundi soir. Quand je suis venu ici, ça a empiré. Mais dans la voiture, ça n'importe pas. Vous savez, l'adrénaline afflue et vous vous sentez comme d'habitude », a expliqué l'alité, assurant toutefois qu'il se sentait « déjà mieux qu'il y a deux jours. »

Bottas : « On a vu des courses folles »

Deuxième samedi, le dauphin d'Hamilton au classement des pilotes partira toutefois de la dernière position sur la grille pour avoir changé deux fois de moteur depuis sa mésaventure au Brésil. Ce qui n'empêche pas le vice-champion du Monde de croire à un podium. « Tout est toujours possible. Il n'y a aucun intérêt pour moi à fixer la moindre limite pour demain. Nous aurons un état d'esprit combatif, pour saisir la moindre opportunité qui se présentera demain. Il y en aura et, vous savez, on a vu des courses folles cette année. Regardez au Brésil il y a deux semaines. Tout est possible. J'ai hâte d'y être et de profiter de ces opportunités et surtout, de m'amuser dans la voiture », assure Bottas. Sa maladie devrait toutefois compliquer très sérieusement ses espoirs de remontada.